Elezioni comunali 2024 nel Magentino-Abbiatense: tutti i risultati in diretta su Primamilanoovest.it - Le affluenze

Sono 31 in totale i comuni che l'8 e il 9 giugno 2024 sono andati al voto per scegliere i nuovi sindaci nell'area a Ovest di Milano. Uno spoglio che Primamilanovest.it seguirà in diretta aggiornando i lettori su tutti i risultati.

I comuni del Magentino-Abbiatense al voto:

Ecco l'elenco completo dei comuni che sono andati al voto nel Magentino: Arluno, Cusago, Gaggiano, Ozzero, Morimondo, Albairate, Vermezzo, Robecco sul Naviglio, Boffalora, Santo Stefano Ticino, Ossona, Marcallo con Casone, Mesero e Gudo Visconti.