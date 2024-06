Elezioni comunali 2024 nel Legnanese: i risultati in diretta su Primamilanoovest.it - I sindaci eletti

Con 2.363 voti vince la lista Rinnovamento Popolare. Nicoletta Saveri è il nuovo sindaco di Inveruno.

Queste le sue prime parole dopo l'elezione: "Sono contenta e soddisfatta del risultato ottenuto. Abbiamo fatto un ottimo lavoro come gruppo e come squadra in questi mesi, arrivando con le idee chiare. Siamo pronti per ricominciare portando avanti i progetti in corso e quanto abbiamo previsto nel programma".