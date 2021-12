Elezioni, Christian Fornara candidato sindaco del centrodestra?

Canegrate

Il leghista sta valutando il da farsi; attualmente è nel gruppo di minoranza Cambiamo Canegrate

Elezioni comunali di Canegrate nel 2022: Christian Fornara della Lega sarà il candidato del centrodestra?

Elezioni amministrative, si parla di Fornara

Il centrodestra di Canegrate vicino alla fumata bianca in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera? Nei giorni scorsi, a seguito di alcune riunioni, ha iniziato a circolare con insistenza il nome dell'attuale consigliere di opposizione Christian Fornara come possibile candidato sindaco della coalizione.

L'esponente della Lega, 32 anni, attualmente membro del gruppo di opposizione Cambiamo Canegrate, potrebbe essere il nome che mette d'accordo tutti, anche se per il momento il diretto interessato non si sbilancia: "Sono in corso delle riflessioni, vedremo", si è limitato a dire Fornara.

La sfida

Nel caso arrivasse la conferma per Fornara, sarà lui a dover sfidare per la fascia tricolore l'attuale vicesindaco e assessore allo Bilancio e allo Sport Matteo Modica, erede naturale del sindaco Roberto Colombo, non più candidabile dopo due mandati.