Elezioni Canegrate, Fratelli d'Italia e Gioventù nazionale scaldano i motori

Canegrate

I due partiti di destra vogliono essere protagonisti della campagna elettorale

Elezioni comunali a Canegrate nel 2022: Fratelli d'Italia e Gioventù nazionale puntano a esserci.

Elezioni comunali, la destra al lavoro

L'anno prossimo, nel 2022, si svolgeranno le elezioni comunali di Canegrate. Chi si sta già muovendo è la compagine della destra che vede Fratelli d'Italie e Gioventù nazionale prepararsi all'appuntamento alle urne. Nei giorni scorsi i due partiti si sono ritrovati in un ristorante di Cerro Maggiore per fare il punto sulla situazione e impegni futuri: "Le elezioni del prossimo anno a Canegrate sono la sfida più importante per il nostro territorio, che negli ultimi anni ha visto una importante crescita di Fratelli d’Italia in tutti i Comuni - affermano i due partiti - Alle positive esperienze di governo a Cerro Maggiore e Parabiago, vogliamo lanciare la nostra sfida alle stelle e continuare a radicarci in un territorio fondamentale per la provincia di Milano e per la Regione intera. La risposta all'incontro, con oltre 75 partecipanti, va nella direzione giusta ed è solo il primo passo per costruire la destra del domani".

I presenti

All'incontro in quel di Cerro erano presenti gli iscritti dei circoli dell’Alto Milanese di Fratelli d’Italia e i militanti della locale sezione di Gioventù Nazionale. L’evento, organizzato dai coordinatori cittadini Daniel Dibisceglie (Cerro Maggiore), Francesco Terreni (Legnano), Francesco Capriglione (Canegrate), Giuliano Polito (Parabiago), Matteo Malacrida (Rescaldina) e Omar Agresti (Lainate) e da Gioventù Nazionale Alto Milanese, ha visto anche l'intervento dell'onorevole Marco Osnato, del sottosegretario di Regione Lombardia Marco Alparone, dell’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato e del vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Fabio Raimondo.