Manca ormai meno di un anno alle prossime elezioni amministrative di Boffalora Sopra Ticino, ma già ora iniziano a scaldarsi i motori dei principali schieramenti che andranno a contendersi la carica di primo cittadino.

Elezioni Boffalora 2024: Doniselli si ricandida

Poche le sorprese da parte dell’attuale maggioranza a trazione leghista, che per il 2024 punta a ricandidare il sindaco uscente Sabina Doniselli. Una scelta in piena continuità non solo con l’ultimo quinquennio, ma anche con le due precedenti amministrazioni guidate da Curzio Trezzani, attuale consigliere comunale.

La conferma arriva dalla stessa Doniselli, che motiva la scelta di ripresentarsi alle urne con il voler continuare a supervisionare in prima persona i progetti messi in campo in questi anni. Tra questi

«l’ampliamento del cimitero, la riqualifica del parco Mylius e della zona industriale e la realizzazione del polo scolastico. Un piano di investimenti fino al 2025 che quota oltre 16 milioni di euro. Tutti interventi importanti, sia a livello economico che di valore per la comunità, che vorrei seguire e concludere».

Sul tavolo della corsa elettorale il sindaco non manca però di mettere anche il duro periodo della pandemia e gli effetti che questo ha avuto per molte amministrazioni del territorio, costrette ad adattarsi alle nuove esigenze della popolazione:

«Non sono stati cinque anni semplici, tante cose sono state rallentate per via dell’emergenza sanitaria ma spero che i cittadini abbiano apprezzato come ho gestito anche quei mesi difficili».

La situazione in casa centrosinistra

Se a destra i giochi sono di fatto conclusi resta invece ancora aperto il dibattito nel centrosinistra. All’ultima tornata elettorale, sotto le insegne della civica «Insieme per Boffalora», i progressisti raggiunsero il 45,96% candidando il dottor Ivo Colombo, storico medico di base del paese e attuale capogruppo dell’opposizione.

A lui va per ora il compito di frenare gli animi di chi vorrebbe già un nome per le elezioni: «Stiamo lavorando, ma diciamo che di tempo ce n’è a sufficienza». Ad oggi l’unica certezza è che

«Insieme per Boffalora ci sarà, anche se stiamo ancora cercando le strategie più adatte per presentarci agli elettori nel migliore dei modi. Io spero che i boffaloresi abbiamo apprezzato il nostro ruolo di oppositori. Non di oppositori in maniera tout court, ma su cose serie e su lotte che abbiamo fatto e portato avanti in modo indefesso da quindici anni a questa parte».

Lotte che secondo Colombo avrebbero «in qualche modo inciso, almeno in parte, sull’operato di questa maggioranza», con riferimento in particolare a temi come l’ampliamento del cimitero, riguardo al quale «dopo dieci anni finalmente viene dato corpo a quello che noi abbiamo sempre ripetuto, cioè la necessità di realizzare la nuova ala». Non resta dunque che attendere la primavera del 2024 e vedere nel frattempo quali (e quanti) sfidanti scenderanno in campo per un posto in piazza IV giugno.