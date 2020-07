Elezioni, Articolo Uno sostiene Radice: “E’ ora di rilanciare Legnano”

Elezioni, Articolo Uno va a ingrossare le file della coalizione di centrosinistra, sostenendo la candidatura a sindaco di Lorenzo Radice (nella foto di copertina).

Articolo Uno: “Ecco perché abbiamo deciso di sostenere la candidatura di Lorenzo Radice a sindaco di Legnano”

L’annuncio è di oggi, venerdì 3 luglio. Il partito spiega così la propria scelta: “In questi mesi il nostro Paese è stato colpito da una dura crisi sanitaria che si sta trasformando in una forte crisi socio-economica. Anche il nostro territorio, la nostra città, Legnano, ha sofferto questi mesi difficili, mostrando al contempo una forte rete associazionistica che ha risposto ai nuovi bisogni che emergevano quotidianamente. Articolo Uno Legnano si è riunita in assemblea, alla presenza del segretario metropolitano Francesco Biglieri. Un confronto su questi ultimi mesi, sulla necessità di uno sforzo collettivo per poter affrontare le sfide che abbiamo di fronte, e poter immaginare, poter costruire un nuovo modello di sviluppo della nostra città, partendo dal ruolo dei quartieri, dalle aree dismesse, dalla rigenerazione urbana. Per questi motivi abbiamo deciso di sostenere la candidatura di Lorenzo Radice a sindaco di Legnano, la coalizione di Centrosinistra, e per collaborare alla costruzione del futuro della nostra città. Perché crediamo che si debba ragionare sulla mobilità dolce e sui trasporti, sul rilancio del lavoro e delle attività produttive, sul ruolo primario che Legnano deve avere in Città Metropolitana e negli enti superiori. Crediamo nella necessità di lavorare insieme alle forze civiche e all’associazionismo per raggiungere questi risultati. Per questo sosteniamo Lorenzo Radice e la coalizione di centrosinistra”.

Il coordinatore è Lorenzo Zagatti: sarà lui a portare il partito al prossimo congresso, che si terrà dopo il voto amministrativo

Nella stessa assemblea è stato formalizzato l’incarico a Lorenzo Zagatti di coordinare la fase elettorale e di portare il partito al prossimo congresso, che si terrà dopo le scadenze amministrative. “E’ ora di rilanciare Legnano” conclude Articolo Uno Legnano.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE