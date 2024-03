Elezioni Arluno: sarà Alfio Colombo a guidare il centrosinistra

Sembra ufficiale: a correre come candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Arluno per la neonata coalizione Agolli-Colombo di centrosinistra, sarà l’attuale leader del gruppo «Cambiamo Arluno», Alfio Colombo.

Di recente, infatti, la lista di Colombo e quella dell’attuale sindaco, Moreno Agolli, avevano annunciato di star intraprendendo un percorso volto a trovare dei punti in comune tra i due gruppi, al fine di presentarsi come un’unica lista alle Comunali 2024.

«Posso confermare che sarò io il candidato sindaco, ma la mia è solo una delle figure importanti, è il punto terminale di un percorso la politica non si fa da soli», ha affermato Colombo, il quale ha spiegato che in queste settimane sta continuando il confronto con il gruppo di Agolli, per definire ciò che manca prima di scendere in campo in vista delle votazioni: «Stiamo chiudendo gli ultimi punti programmatici, ma la direzione è quella».