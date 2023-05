Elezioni Arese, è ballottaggio fra Luca Nuvoli e Giovanni Congi

Per pochissimi punti percentuali il candidato del centrosinistra ad Arese, Luca Nuvoli, non è riuscito a vincere al primo turno. Al ballottaggio se la vedrà con Giovanni Congi.

Ad Arese si và al ballottaggio

Non è bastata la prima tornata elettorale per decidere chi avrebbe governato Arese per i prossimo cinque anni: il candidato Luca Nuvoli del PD è arrivato poco sopra il 49% delle preferenze non riuscendo però a superare la soglia del 50%. A sfidarlo il 28 e 29 maggio sarà Giovanni Congi sostenuto da Lega e Fratelli d'Italia.

Più staccata Roberta Pinuccia Tellini sostenuta da Forza Italia e due liste civiche.