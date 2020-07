Elezioni, anche Legnano al centro sceglie Brumana

Elezioni a Legnano, la candidatura a sindaco di Franco Brumana incassa anche l’appoggio di Legnano al centro.

Elezioni, Legnano al centro appoggia Brumana

Quattro esponenti della lista civica che alle amministrative 2017 sostenne Ornella Ferrario sono ora tra i candidati al Consiglio comunale del Movimento dei cittadini di Franco Brumana. Si tratta di Alessandro Corio, Laura Leoni, Adriana Sabetta e Federico Vatalaro. La notizia è stata ufficializzata martedì sera 28 luglio 2020 “Abbiamo tracciato I’identikit del sindaco che vorremmo – spiega Legnano al centro – Nessuna intromissione di forze di partito, conoscenza della città a 360 gradi, capacità e voglia di approfondire, documentarsi o addirittura studiare problematiche per delineare possibili soluzioni, fermezza di carattere, capacità dialettica, senso della legalità, struttura personale in grado di amministrare la città dopo un periodo difficile per tanti versi. Abbiamo osservato attentamente, e abbiamo constatato che in Franco Brumana coesistono molte di queste caratteristiche. In lui vediamo il profilo civico che Legnano al centro ha sempre inseguito”. La lista di Ornella Ferrario quindi non parteciperà al voto con il proprio simbolo e una lista propria, ma aderisce al progetto civico del Movimento dei cittadini e porta in dote quattro candidati (i già citati Corio, consigliere comunale uscente, Leoni, Sabetta e Vatalaro).

Leggi anche: Elezioni a Legnano, il Grande Nord sostiene la candidatura di Franco Brumana

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE