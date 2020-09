Elezioni amministrative: un confronto con i candidati sindaco sul tema del “Terzo Settore nell’agenda politica del comune di Legnano”.

Elezioni amministrative: un confronto con i candidati sindaco

In occasione delle elezioni amministrative di domenica 20 e lunedì 21 settembre, la Casa del Volontariato e del Terzo Settore ONLUS propone per stasera, giovedì 10 settembre alle 20.30, un confronto con i candidati sindaco sul tema del “Terzo Settore nell’agenda politica del comune di Legnano”, a cui parteciperà anche la Consulta del Volontariato e il Forum del Terzo Settore. Il dibattito si svolgerà al Centro “Sandro Pertini” di Legnano in via dei Salici 9, nel pieno rispetto delle norme per il contenimento del Coronavirus e sarà presentato da Rosa Romano, presidente della Casa del Volontariato e moderato da Laura Defendi. Ai candidati verranno poste delle domande relative a temi sociali e socio-sanitari relativi appunto al terzo settore, a cui risponderanno in ordine di presentazione delle liste.

TORNA ALLA HOME