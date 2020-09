Elezioni amministrative: anche i candidati sindaco sono andati a votare FOTO

Domenica 20 settembre, e oggi, lunedì 21 settembre 2020, i cittadini di Baranzate, Bollate, Cuggiono, Legnano, Parabiago e Vittuone sono chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco.

Elezioni amministrative: anche i candidati sindaco sono andati a votare

C’è chi ha voluto fissare per sempre nella memoria il momento del voto, chi non ha potuto voltare perché residente in un altro comune rispetto a quello in cui è candidato o chi ha preferito passare inosservato. Ma ecco i candidati sindaco di Baranzate, Bollate, Cuggiono, Legnano, Parabiago e Vittuone che si sono fatti fotografare:

Elezioni amministrative: il voto

Si vota, contestualmente al referendum, dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Lo scrutinio avverrà a partire dalle 9 di martedì 22 settembre 2020. Eventuale ballottaggio in programma il 4 e 5 ottobre 2020.

L’affluenza alla chiusura delle urne domenica

Alle 23 di ieri, domenica 20 settembre 2020, nei comuni della provincia di Milano chiamati a eleggere il nuovo sindaco aveva votato il 47,73% degli aventi diritto.

Molto sotto la media il dato registrato a Baranzate, dove è andato alle urne il 43,42 per cento degli elettori. A Bollate il 47,22; a Cuggiono il 50,75; a Legnano il 48,51; a Parabiago il 45,40; a Vittuone il 48,63.