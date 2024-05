Elezioni a Ossona, è Federico Nebuloni il quarto candidato sindaco

Non c’è tre senza quattro. Ciò vale ancora di più per le elezioni ossonesi, che ogni cinque anni riservano sempre delle sorprese in zona cesarini, a dimostrazione della vivacità dell’offerta politica locale.

Ossona, è Federico Nebuloni il quarto candidato sindaco

Ultimo in ordine di tempo a presentarsi come candidato sindaco lo scorso weekend è stato lui: Federico Nebuloni, 20enne studente di scienze politiche che ha scelto di correre per Villa Litta Modignani con la lista Gioventù Ossonese, nel cui logo spicca un cavaliere simbolo di onore, lealtà e difesa degli ideali. Un nome un programma, per quello che nelle intenzioni vorrebbe diventare il megafono dei giovani in paese, o come si definiscono loro stessi:

«un gruppo determinato e motivato che desidera portare un cambiamento positivo a Ossona».

Per il momento pochissimi, ma chiari, i punti del programma elettorale, sintetizzati nel comunicato di presentazione con un lapidario e quantomai diretto «Perché votarci». Leggendo il testo tuttavia, viene esplicitato come l’obiettivo finale della lista non sia quello di ambire alla guida della città, quanto più quello di riuscire a entrare in Consiglio con almeno un consigliere:

«Non ambiamo a governare Ossona, ma desideriamo partecipare attivamente ai lavori consiliari per indirizzare l’Amministrazione verso politiche favorevoli ai giovani».

Per raggiungere tale scopo il modo sarebbe semplice: raccogliere almeno 300 voti in modo da poter così sbloccare l’ambito seggio:

«Un numero facilmente raggiungibile se uniamo le nostre forze. Ogni voto conta e ci avvicina sempre di più al nostro obiettivo comune».

Già resi noti anche gli impegni in caso di vittoria dello scranno:

«ci impegneremo ad ascoltare attentamente ogni proposta proveniente sia dal sindaco che dal consiglio comunale, e a sostenere attivamente le iniziative che riterremo benefiche per il benessere degli ossonesi».

Chissà se questa meglio gioventù riuscirà ad attrarre tutti quei ragazzi ancora in cerca di un candidato da votare. Lo scopriremo questo weekend con la chiusura della raccolta firme per la presentazione delle liste.