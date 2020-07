Elezioni a Legnano, passeggiata guidata lungo l’Olona con Lorenzo Radice

Elezioni a Legnano, continua la campagna elettorale del centrosinistra e del suo candidato sindaco Lorenzo Radice.

Elezioni a Legnano, riprende il LegnanoTour

Riprende sabato 25 luglio 2020 il LegnanoTour che Lorenzo Radice e i suoi sostenitori stanno compiendo girando a piedi e in bicicletta per i quartieri di Legnano, ascoltando i bisogni e le problematiche dei residenti. Dopo essere stati in Oltre Stazione e Oltre Sempione, l’ultimo fine settimana di luglio sarà dedicato alla fascia centrale della città.

Passeggiata guidata lungo l’Olona, “fiume di cultura”

Un evento in particolare sarà dedicato a percorrere un vero “fiume di cultura” con la “Passeggiata guidata lungo l’Olona” prevista per sabato pomeriggio. Si tratterà appunto di una passeggiata, della durata di circa un’ora, per conoscere, grazie alla presentazione di guide volontarie, aspetti della vita cittadina del passato e del presente e progetti del programma della coalizione “con Lorenzo Radice per Legnano” per il suo futuro. Il percorso si snoderà tra piazza Ferrè (luogo di ritrovo e di partenza) e l’ex Macello cittadino attraverso sette tappe. Nell’ultima sarà presente anche Lorenzo Radice per un confronto diretto con le persone. Sono previste cinque partenze, una ogni mezz’ora tra le 15.30 e le 17.30.

E’ necessario prenotarsi, nel rispetto delle norme anti Covid

Nel rispetto delle indicazioni relative all’emergenza Covid19, saranno possibili solo gruppi di massimo 15 persone. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina protettiva. Per questo motivo è necessario compilare un modulo di prenotazione on line cliccando qui https://forms.gle/ MQHhS44RoGWiHnpV8 (il modulo si trova anche sulla pagina Facebook Lorenzo Radice sindaco per Legnano). Successivamente all’invio della prenotazione, gli interessati saranno contattati per la conferma del turno richiesto. In caso di forte maltempo l’evento sarà annullato: ai partecipanti sarà comunicato tramite mail.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE