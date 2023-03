Elezioni a Bareggio: Davide Casorati si candida a sindaco

Elezioni a Bareggio: è Davide Casorati il candidato sindaco della coalizione composta dalle liste civiche Bareggio2013, Io Amo Bareggio e Bareggio sul Serio.

La candidatura di Casorati alle elezioni di maggio

Davide Casorati, 50 anni, laureato in Fisica e impiegato in un’azienda di prodotti elettromedicali, è il candidato sindaco per la coalizione composta dalle liste civiche Bareggio2013, Io Amo Bareggio e Bareggio sul Serio alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023.

Ha commentato:

"Ho abitato e vissuto Bareggio da ragazzo, da giovane ed ora da adulto con mia moglie Laura e mi sono sempre impegnato per il nostro paese: nelle parrocchie, nelle società sportive, nelle associazioni caritative ed in altri ambiti. Dieci anni fa ho contribuito alla nascita della Lista civica Bareggio2013 promuovendone il metodo: partire dalla conoscenza del bisogno del cittadino. Da allora seguo i lavori del Consiglio e delle Commissioni comunali per conoscerne le attività, ho così potuto dare il mio contributo propositivo di contenuto e operativo alle azioni della Lista civica. Impegnarsi nell’amministrazione comunale è un’occasione importante per poter fare qualcosa per tutti i bareggesi, senza distinzione, nel ricercare un bene “comune” che deve tradursi in azioni concrete per un paese da vivere e non solo da abitare. Nel panorama politico di Bareggio c’è necessità di competenza, realismo e dedizione – prosegue Casorati - sono le caratteristiche delle persone con cui ho condiviso il mio impegno finora e che ho ritrovato nelle persone che compongono le liste che hanno deciso di sostenermi. Ognuno ha messo e metterà in gioco le proprie migliori qualità per il paese".

Le parole della lista del Terzo Polo Bareggio sul Serio

Gli esponenti bareggesi della lista del Terzo Polo Bareggio sul Serio hanno espresso soddisfazione per la candidatura a sindaco di Davide Casorati:

"Abbiamo trovato in lui tutti i Valori che ci sono in questa coalizione civica, centrista, lontano da ideologie del passato. Vogliamo puntare ai contenuti, alla qualità delle persone e delle idee. La coalizione non parla solo al futuro ma al presente. Siamo ambiziosi e vogliamo provarci fino all’ultimo per ridare a Bareggio una speranza. Una coalizione con tre liste forti sul territorio ed interpreti conosciuti, i quali hanno compreso che è meglio trovare una strada insieme piuttosto che restare ancorati al passato ed isolarsi: abbiamo dato dimostrazione di maturità. La comunità del terzo polo sarà con Davide Casorati Sindaco e con l’intera squadra".

Il contributo di Io Amo Bareggio

Io Amo Bareggio, presente da oltre vent’anni nel panorama politico bareggese, ha maturato la scelta di “provare ad allargare il campo cercando di essere il più possibile inclusivi e la coalizione proposta va in questa direzione e si inserisce in maniera alternativa alla polarizzazione destra/ sinistra attualmente in atto a Bareggio” appoggiando la candidatura di Davide Casorati.

"Il nostro contributo sarà caratterizzato da una forte proposta verde, con temi legati alla sostenibilità che spaziano dall’illuminazione pubblica Led, all’autosufficienza energetica dei plessi comunali (scuole ecc.) alla creazione e valorizzazione delle comunità energetiche, alla sistemazione delle scuole e al mantenimento e potenziamento dei servizi".

"Un'evoluzione e un rinnovamento dell'esperienza di Bareggio2013"

Ha affermato Monica Gibillini, consigliere comunale della Lista civica Bareggio2013:

"Con Davide Casorati dieci anni fa abbiamo promosso Bareggio2013 e la sua candidatura a Sindaco segna un’evoluzione e un rinnovamento nell’ambito di questa esperienza civica coinvolgendo altre realtà disponibili a sostenere la sua candidatura. La lunga esperienza di Davide nel mondo del volontariato, a livello sportivo e sociale, dimostra la sua dedizione alla comunità bareggese e la sua capacità di “fare rete” con le persone che si impegnano verso un unico obiettivo. Un buon punto di partenza per conquistare la stima dei bareggesi, soprattutto di quelli che hanno perso la fiducia verso una politica che non sa ascoltare e dare risposte ai cittadini. Il mio impegno per il paese rimane con la mia candidatura a consigliere comunale, come ho fatto negli ultimi dieci anni, a sostegno di Davide e degli altri candidati della Lista civica Bareggio2013. Il lavoro da fare è tanto e ha bisogno del sostegno di tutti!".

(Nella foto di copertina: da sinistra Mauro Foieni, Monica Gibillini, Davide Casorati e Marco Gibillini)