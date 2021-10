Elezioni 2021, a Rho Orlandi a un passo dalla vittoria al primo turno

Elezioni 2021

Dopo 18 sezioni scrutinate su 50, l'attuale vice sindaco ha il 53% delle preferenze

Si preannuncia uno spoglio al cardiopalma a Rho. Ma non per conoscere il nome del vincitore, quanto se Andrea Orlandi sarà già eletto al primo turno

Aggiornamento delle 17

Si dilata il vantaggio di Orlandi e diventa sempre più concreta l'ipotesi di una vittoria al primo turno. Dopo che sono state scrutinate 18 sezioni su 50 l'attuale vice sindaco ha ottenuto il 53% delle preferenze, Paggiaro si ferma al 31%, Re al 13%, mentre Savi ha ottenuto il 2%

Orlandi "verso" la vittoria al primo turno

Bisognerà aspettare gli ultimi seggi per sapere l'esito delle elezioni a Rho, ma la suspence non riguarda il nome del vincitore. L'incertezza riguarda, infatti, il fatto che Andrea Orlandi,candidato della coalizione di centrosinistra, diventerà sindaco di Rho già al primo turno. Dopo i primi seggi scrutinati Orlandi si aggira attorno al 49,5% dei voti. Insomma tra lui e la vittoria al primo turno ballano solo poche decine di voti. Tra i due candidati dell'opposizione in vantaggio Paggiaro del centrodestta su Re delle liste civiche, più staccato invece Savi.