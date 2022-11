Eletto il nuovo segretario della Lega di Parabiago

Il gruppo della Lega di Parabiago ha eletto il suo nuovo segretario all'unanimità al posto di Dario Quieti: si tratta di Diego Scalvini.

Diego Scalvini è il nuovo Segretario della Lega per Salvini Premier di Parabiago. L’attuale capogruppo in Consiglio comunale è stato eletto all’unanimità nel congresso tenutosi nella serata di lunedì 28 novembre 2022. Entrano a far parte del direttivo cittadino, che supporterà l’azione della segreteria: Dario Quieti, Luca Ferrario, Luigi Fontana e Stefano Milanesi (membro supplente Elisa Lonati).