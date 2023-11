Eletto il nuovo segretario del PD di Parabiago

La scorsa settimana il circolo del Partito Democratico di Parabiago ha rinnovato il gruppo dirigente e eletto il nuovo segretario, Riccardo Sannino.

Riccardo Sannino sostituisce l’uscente Laura Schirru che ha guidato il partito per oltre 10 anni.

Il voto degli iscritti si è equamente diviso fra Sannino e l’altro candidato Francesco Rosato. Secondo il regolamento elettorale del PD in caso di esatta parità dei voti si considera eletto il più giovane fra i candidati e Rosato, trentenne, ha dovuto cedere il passo.

Riccardo Sannino, 26 anni, laurea in psicologia, è iscritto al partito da 7 anni e fa parte dei Giovani Democratici da sempre.

Nella prima riunione con gli iscritti e i militanti Sannino ha voluto ringraziare con affetto la segretaria uscente chiedendole di accettare la proposta di essere inserita nel coordinamento del circolo, invito che Schirru ha accettato senza esitazioni.

Schirru ha ringraziato iscritti ed amici ricordando, con evidente commozione, che al momento della sua elezione a segretaria, nel novembre 2013, era la più giovane segretaria di partito – di ogni partito – d’Italia visto che non aveva ancora 20 anni: "sono invecchiata ed ora è giusto lasciare il posto ai giovani!”

Sannino ha invitato Francesco Rosato a coprire la carica di tesoriere assieme a quella di componente del coordinamento; Rosato sarà anche il referente per l’urbanistica del partito.

Il primo discorso agi iscritti Sannino lo ha aperto così:

“Viviamo in un periodo intenso e problematico dove chiunque trova davanti a sé complesse sfide e preoccupanti incognite. Il Partito Democratico e tutti noi dobbiamo provare a indicare la strada, trovare la corretta direzione che permetta ai cittadini di districarsi in questo incerto percorso. Ci aspetta quindi un periodo di incessante impegno e lavoro in cui saremo presenti e attivi nella vita di Parabiago e dell’Altomilanese. Non ci sottrarremo dall’impegno anche a livello regionale e nazionale. Avanti uniti e solidali, io per primo come segretario, Francesco e Laura e con noi il partito di zona col suo segretario Enrico Cozzi e tutti voi; ciò significa impegnarsi e vivere il nostro territorio che è ciò che a tutti noi piace fare e fare bene!”