Eletti i sindaci componenti dell'assemblea dell'Asst Ovest milanese

Si è svolta oggi, martedì 8 novembre 2022, presso la Sala Convegni dell’Ospedale di Abbiategrasso la prima Conferenza dei sindaci dell’Asst Ovest Milanese.

L'assemblea dei sindaci dell'Asst Ovest Milanese

Come previsto dal regolamento, l’assemblea è stata presieduta dal componente più anziano, Gian Pietro Beltrami, Sindaco di Besate. La Conferenza dei Sindaci nomina i propri rappresentanti e avvalendosi del Consiglio di rappresentanza, esprime - nell’ambito della programmazione territoriale dell’Asst - proposte per l’organizzazione della rete di offerta territoriale e dell’attività socio-sanitaria e socio-assistenziale. Partecipa inoltre alla definizione dei piani socio-sanitari territoriali e alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e progetti della ASST Ovest

Milanese. Al termine, si sono svolte le operazioni di voto e sono stati nominati i componenti che resteranno in carica per i prossimi 5 anni.

I componenti dell'assemblea dei sindaci:

 Presidente: Cesare Nai – Sindaco di Abbiategrasso

 Vice Presidente: Sara Bettinelli – Sindaco di Inveruno

CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI

 Fabio Merlotti – Sindaco di Buscate

 Lorenzo Radice – Sindaco di Legnano

 Sabina Doniselli – Sindaco di Boffalora s/Ticino

MEMBRO COLLEGIO DEI SINDACI DI ATS CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

 Linda Colombo – Sindaco di Bareggio