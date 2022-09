Elette le Consulte delle frazioni e dei quartieri

Il Consiglio comunale di Rho ha approvato all’unanimità, con 23 voti su 23 presenti, la composizione delle nuove Consulte delle frazioni e dei quartieri.

L'elezione è avvenuta durante la seduta di mercoledì 28 settembre

Frazione di Mazzo: Antonio Giovannini, Patrizia Bisio, Angelo Raffaele Zurlo

Frazione di Passirana: Romolo Ivani

Frazione di Lucernate/San Martino: Antonella D’Introno, Deborah Naj, Federico Casi

Frazione di Terrazzano: Cristina Sica, Andrea Montorfano, Francesco Lidonnici

Quartiere Centro: Diana Testaverde, Annamaria Tortiello

Quartiere San Giovanni: Livio Maggioni

Quartiere San Pietro: Graziella Campagna

Quartiere San Paolo/Capuana: Simone Angius, Massimo Pini.



“Si tratta - spiega l’assessore alla Partecipazione e vicesindaco Maria Rita Vergani - di uno strumento di partecipazione che colma il vuoto che la legge aveva generato cancellando le Circoscrizioni. La giunta Romano, grazie al lavoro dell’assessore Viscomi, ha creato questo organismo inizialmente con rappresentanti delle frazioni, poi si è deciso di aprire a tutti i quartieri, perché è importante che tutte le aree di Rho possano interloquire tra loro e con l’Amministrazione. Nel 2017 si è attuata questa modifica, tessendo legami con le reti di vicinato e le iniziative per la cura dei beni comuni. Quest’anno il bando è stato aperto: alcune frazioni e quartieri hanno visto un numero notevole di candidature, altri no. Il bando è stato così riaperto, per ottenere almeno un rappresentante per ogni area. I colloqui si sono svolti nell’ambito della Commissione Affari istituzionali e organizzazione, selezionando le persone ritenute maggiormente rappresentative. Ora tutto dipende da chi è stato coinvolto e dall’impegno di noi amministratori: vedo persone molto motivate, credo si possa lavorare bene insieme”.