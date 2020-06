Dopo lo stop causato dal Coronavirus, sono ripresi i lavori dell’ecocentro, progetto in condivisione di Ozzero e Morimondo.

Ecocentro di Morimondo-Ozzero: ripresi i lavori

Sono ripresi i lavori dell’ecocentro, progetto condotto in comunione da Ozzero e Morimondo in territorio Vecchia Soria. Spiega il sindaco di Ozzero Guglielmo Villani: «Il cantiere a causa dell’emergenza Covid si era arrestato per oltre un mese e mezzo. Ora salvo ulteriori imprevisti i lavori non si fermeranno fino a conclusione». Aggiunge il primo cittadino di Morimondo Marco Marelli: «L’intervento, programmato in sinergia con il Comune di Ozzero ed il Consorzio dei Navigli, terminerà sicuramente entro l’estate. Una volta concluse le opere edili al centro di raccolta dei rifiuti urbani comunali di via Galvani si procederà all’installazione delle sbarre e delle telecamere». TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE