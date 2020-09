Ecco settantamila euro per il Parco Arcadia

Settantamila euro per un parco Arcadia più vivibile e attrattivo. Così la Giunta comunale guidata da Linda Colombo ha deciso di investire parte dei fondi ricevuti da Regione Lombardia nell’ambito del Piano Marshall per la ripartenza dopo il lockdown.

“Abbiamo scelto di destinarli a quello che è il polo attrattivo per eccellenza del nostro Comune e non solo – ha spiegato il sindaco Linda Colombo -. Realizzeremo un piano di intervento che andrà a migliorare la qualità e la vivibilità, implementandone i percorsi ciclopedonali, le aree gioco e la sicurezza. Un primo piccolo tassello per un grande progetto di valorizzazione dell’area”. I lavori saranno affidati entro fine ottobre.

Torna all home