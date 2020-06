E’ ufficiale: Franco Colombo si candida a sindaco di Legnano.

Franco Colombo, particolarmente attivo nel Comitato Legalità a Legnano ed ex assessore alla Cultura e allo Sport dell’Amministrazione Fratus, di cui avevano fatto rumore le dimissioni nel gennaio 2019, adesso si candida a sindaco per guidare la Città del Carroccio. “Circa un anno fa Legnano ha subito uno sfregio politico – spiega Colombo – Ma la bella stagione arriva sempre e, nel nostro caso, porta con sé i presupposti di un governo “Legnanocentrico” retto da un gruppo senza trascorsi politici (candidato a parte)”. Lo scopo della lista è il rilancio economico. Il simboli che li contraddistingue è l’immagine del ponte Liberty

“In prima istanza resta la centralità del Paio delle contrade. Un argomento che ci sta a cuore almeno quanto quello della valorizzazione del patrimonio architettonico della nostra amata Legnano. L’attenzione va principalmente agli anziani e bambini, le due categorie risultate più svantaggiate. Da una parte occorrerà maggior controllo per i protocolli di sicurezza delle Rsa e una messa in atto, dove possibile, del servizio di assistenza domiciliare. Dall’altra, sarà priorità fornire alle famiglie un supporto concreto e di qualità, riavviando in tutta sicurezza servizi fondamentali come i nidi, scuole e centri estivi”.