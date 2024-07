E' nato ufficialmente il Distretto urbano del commercio

Ecco il Distretto urbano del commercio di Nerviano.

Distretto urbano del commercio, si parte

E' nato ufficialmente: stiamo parlando del Distretto urbano del commercio di Nerviano. Il progetto, stilato dal Comune, è stato infatti valutato positivamente dalla Regione Lombardia che ha dato l'ok al nuovo strumento che servirà per il rilancio di negozi e imprese in paese.

"Regione Lombardia, nell'ambito della sua politica a sostegno del commercio urbano, promuove la costituzione dei Distretti del Commercio volti a valorizzare e rilanciare le attività commerciali locali favorendo la crescita economica ed il benessere delle comunità - afferma il sindaco Daniela Colombo - Il Comune di Nerviano, cogliendo questa opportunità, ha predisposto una dettagliata relazione illustrativa che delinea la vision del Distretto urbano del commercio centrata sui diversi pilasti strategici".

Da qui l’ok della Regione.

Gli obiettivi

Chiare le linee strategiche approvate: rafforzamento della capacità competitiva dell'offerta e valorizzazione del commercio di prossimità (con promozione delle attività commerciali esistenti e incentivo a nuove aperture, far conoscere il distretto con marketing territoriale, miglioramento dell'efficienza gestionale degli operatori), riqualificazione urbana (riqualificazione delle aree centrali per migliorare l'esperienza di acquisto dei consumatori, creazione di luoghi di incontro sociali e commerciali più fruibili e attrattivi, promozione di una mobilità sostenibile, corsie ciclabili per incentivare gli spostamenti in bici per l'accesso ai servizi) e interventi trasversali e collaborazione pubblico-privato (promozione della partecipazione dei commercianti alle iniziative del distretto, tavolo di lavoro e coordinamento degli stakeholders, sviluppo di strumenti informativi a supporto delle azioni definite). La costituzione del Distretto rappresenta anche un tassello fondamentale per la partecipazione ai bandi regionali ed accedere alle risorse economiche che Regione stanzia

per rilanciare il commercio urbano in Lombardia.