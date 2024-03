E’ Marzia Zucca la candidata sindaco di “Insieme per Gaggiano”

Gaggiano si prepara alle amministrative dell'8 e 9 giugno 2024 e l'agitazione è palpabile, dati i recenti terremoti che hanno sconquassato la Giunta comunale e l'incertezza per quanto riguarda i potenziali candidati, le relative liste e i possibili mutamenti nelle alleanze.

Lista civica di centro sinistra

Per il momento è la vicesindaco Marzia Zucca ad emergere per prima dal caos, come candidata ufficiale della lista civica «Insieme per Gaggiano». Marzia Zucca è stata negli ultimi cinque anni assessore all'Ambiente, Cimiteri, Eventi, Turismo, Gestione spazi comunali, Comunicazione e da febbraio 2024, come detto prima, anche vicensindaco (in seguito alla scissione di Francesco Berardi e Lida Follari che sono usciti dalla compagine dell’attuale maggioranza al governo del Comune ), con l'aggiunta della delega alle attività produttive e al personale. Ha quindi alle spalle un cursus honorum di tutto rispetto (è stata anche consigliera durante il primo mandato di Sergio Perfetti), oltre ad una certa dimestichezza con associazioni locali come ProLoco e Arcoiris.

Prende il testimone dall’attuale sindaco Sergio Perfetti, e avrà il compito di portare avanti un progetto iniziato cinque anni fa, naturalmente con qualche novità.

La candidata Zucca presenta così il proprio progetto elettorale:

«Ringrazio la coalizione per aver scelto e sostenuto il mio nome, sento già la responsabilità e insieme alla squadra, che presenteremo presto, sono sicura che potremo fare un gran lavoro per il paese che amo e che amiamo. Insieme per Gaggiano è una lista civica di centro-sinistra (Patto Civico, PD e Verdi) che si riconosce nei valori della costituzione e della solidarietà e che ha ricevuto l'appoggio anche dell' Associazione Gaggiano Solidale. Abbiamo la volontà di allargare il campo a chi si riconosce negli stessi valori e che ha la stessa visione della Gaggiano che sarà, cioè attenta alle questioni sociali e ambientali, alle esigenze dei giovani e degli anziani. Cercheremo altresì di avvicinare i giovani all'idea di lavorare per il bene comune».

Modernità e freschezza

Un programma moderno dunque, che punta molto sulla freschezza e sulla volontà di smuovere gli equilibri locali.

La lista «Insieme per Gaggiano» tuttavia non è stata ancora presentata nella sua interezza: