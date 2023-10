E' Marika Cenati la nuova segretaria del Pd di Bareggio

Si è concluso ieri, domenica 1° ottobre 2023, il congresso del Pd di Bareggio per eleggere la nuova segretaria.

A Bareggio è stata eletta come segretaria del circolo Pd Marika Cenati: per la prima volta sarà una donna a guidare la sezione dem. Lei a prendere il testimone lasciato da Matteo Braga.

Hanno scritto dal Partito democratico:

"Oggi (domenica, ndr.) il nostro congresso per eleggere la nostra nuova segretaria, Marika Cenati. Un grazie di cuore a Matteo Braga per l'ottimo lavoro svolto come segretario in questi ultimi 4 anni. Auguriamo buon lavoro alla nostra nuova segretaria e alla sua squadra, formata da Andrea Romanazzi come suo vicesegretario, Enrico Montani come tesoriere e Tina Ciceri, Lorenzo Zanzottera , Marzia Gambadoro, Matteo Braga e Laura Tannoia come membri del coordinamento".

Ha affermato la neo segretaria nel suo primo discorso:

Eppure confrontarsi è la prima cosa che ho imparato quando 7 anni fa sono entrata a far parte di questo gruppo e nel giro di due riunioni avevo preso coraggio candidando Matteo come segretario. Piccoli gesti che nel lungo periodo però ci hanno visto protagonisti di una segreteria che ci ha traghettato fino alle scorse elezioni comunali".

"E' in questo circolo che molti di noi hanno mosso i primi passi ed è per questo motivo che queste mura sono testimoni, ancora oggi, di discussioni importanti che hanno permesso a questo paese di costruirsi. Negli ultimi anni però, la ventata a destra che ha attraversato l’Italia non ha risparmiato Bareggio che si ritrova in condizioni imbarazzanti, non tanto per l’incapacità con cui viene amministrato il paese che potrebbe rimanere una mia considerazione soggettiva, ma per quella mancanza di confronto che gli amministratori attuali hanno.

Ha poi continuto:

"Dalle elezioni comunali voglio partire, non tanto per fare l’ennesima analisi della sconfitta, ma indicare che la nuova segreteria che ho intenzione di creare lavorerà in continuità con quanto visto fino ad adesso. Perdere non è sinonimo di aver lavorato male ed è per questo motivo che non trovo la necessità di dover interrompere un percorso che accidentalmente è andato a scontrarsi con la realtà dei fatti.

Forse non eravamo pronti, forse abbiamo sbagliato i tempi, ma sicuramente ci siamo impegnati per poter cambiare le cose e per me, che sono nuova a questi giochi, posso dirvi che mi basta e che mi spinge a impegnarmi ancora di più per poter vincere poi fra 5 anni".