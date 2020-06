Due nomi per il centrosinistra

A Vittuone il centrosinistra si appresta a scegliere il candidato sindaco in vista delle elezioni amministrative di settembre.

Centrosinistra: due nomi sul tavolo

I nomi sul tavolo sarebbero due: quello del segretario cittadino Laura Bonfadini e quello del capogruppo uscente Ivana Marcioni, candidata sindaco nel 2016 e sconfitta per una manciata di voti. Ma di ufficiale non c’è ancora nulla.

Incontro nella sede Pd

Mercoledì sera, nella sede del Partito democratico, si è tenuta una riunione per fare il punto della situazione, presenti anche il segretario metropolitano Silvia Roggiani e il responsabile enti locali Paolo Razzano. «E’ stato un incontro positivo – ha commentato Razzano – Il nostro obiettivo è presentare un’alternativa credibile per rimediare ai danni dell’ultima Amministrazione di centrodestra, il cui fallimento è sotto gli occhi di tutti, dal momento che non è riuscita nemmeno a portare a termine il mandato».

Trattative in corso

Intanto, proseguono anche le trattative per allargare la coalizione: come anticipato la settimana scorsa, comunque sembra molto difficile la costituzione di una superlista civica con il resto dell’opposizione (Insieme per Vittuone e Gruppo Misto). Più probabile un allargamento a tutto il centrosinistra e a quella parte della società civile che si riconosce nei suoi valori.

