Due moto ed etilometro: le nuove "armi" della Polizia locale

Due moto e l'etilometro per la Polizia locale di Cerro Maggiore.

Moto ed etilometro

Nuovi mezzi ed attrezzature per la Polizia locale di Cerro Maggiore: ora sono arrivate due nuove moto (con caratteristiche che le rendono adatte per il pattugliamento dei boschi e delle strade sterrate) così come un nuovissimo alcoltest (con tanto di pre-test). Sono quelli inaugurati la mattina di oggi, mercoledì 19 luglio 2023, nel cortile del municipio alla presenza dell’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa. Da Regione Lombardia è infatti arrivato il finanziamento di 20mila euro (costo delle moto 30.500 euro e 6500 per l'etilometro).

I commenti

"Oggi, 19 luglio, anniversario della strage di via D’Amelio, tutti dobbiamo pensare anche alla sicurezza di chi si occupa di far rispettare le regole - ha dichiarato Alessandro Provini, assessore alla Polizia locale - Nostro obiettivo di questi anni è stato infatti quello di dotare gli agenti di strumenti sempre più innovativi, così che loro possano essere sempre più vicini al cittadino e sempre più sicuri. E su questa strada proseguiremo, in collaborazione con i Carabinieri e puntando sulla risorse della Regione".

Presente anche l’assessore alla Cultura e Istruzione Daniel Dibisceglie che ha ricordato eventi quali "l’educazione stradale nelle scuole, il progetto Scuole sicure e Donna sicura con il corso di difesa per le donne".

"E’ dovere della Regione far sì che la vita dei cittadini possa essere sempre più sicura - il commento di La Russa - Il lavoro congiunto con l’asse del Sempione è un fiore all’occhiello della nostra zona e oggi è sempre più importante puntare al far rete, al superare i campanilismi".

I numeri del comando

Il comandante Francesco Cozza ha elencato i nelle operazioni «Smart» sono stati controllati a Cerro oltre 73 veicoli, per i quali 31 conducenti sottoposti a controllo con etilometro (due positivi al pre-test e test successivo, 13 le multe (con tre patenti ritirate ed un veicolo sottoposto a sequestro). Grazie ai bandi, il comando può vantare 6 fototrappole e 10 radio portatili, "col finanziamento ministeriale sono state predisposte due postazioni di videosorveglianza nei plessi scolastici - ha affermato Cozza - Effettuate poi 74 ore di prevenzione e controllo dello spaccio nella zona delle scuole, con formazione specifica agli agenti sul contrasto allo spaccio. E poi educazione stradale nelle scuole, la videosorveglianza dove si è iniziato a mettere in atto il progetto per l'adeguamento ed implementazione del sistema di videosorveglianza che sta vedendo in questi mesi notevoli progressi". E poi le multe: ben 2231 per un incasso di 300mila euro (371 per omessa revisione, 77 per mancata assicurazione, 6 patenti sospese, 7 ritiri e tre revoche e 140 segnalazioni al Prefetto per sospensione patente. E poi l'arrivo, per gli agenti, del bastone distanziatore estensibile e lo spray irritante.