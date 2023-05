"Dove sono i fondi per potenziare la neuropsichiatria infantile di Rho?"

«Che fine hanno fatto i 400mila euro per potenziare la neuropsichiatria infantile di Rho?» Questa la domanda fatta attraverso una mozione protocollata dal consigliere regionale del Pd Carlo Borghetti, e rivolta all’assessore alla sanità Guido Bertolaso

«Quando Regione Lombardia decise di chiudere la Terapia Intensiva Neonatale di Rho partecipai a diverse discussioni e manifestazioni, a tutti i livelli, per capire le ragioni di quella scelta che a tutt’oggi resta controversa e raccolse e continua a raccogliere molte contrarietà nella popolazione Non si potè però fare nulla - afferma Borghetti -. Tuttavia la delibera della Giunta Fontana del novembre 2019 che disponeva la chiusura della Terapia Intensiva Neonatale conteneva anche l’incremento dei posti letto di neuropsichiatria infantile per l’ospedale di Rho, con una dotazione di 400mila euro.