Domenica 9 marzo, al Circolo Carlo Borsani di Legnano, sede di Fratelli d’Italia, si svolgerà il Congresso Cittadino per il rinnovo della carica Coordinatore e dei membri del Coordinamento.

Domenica il congresso del circolo di Legnano di Fratelli d'Italia

Il congresso avrà luogo dalle 15 alle 18 con una prima fase dibattimentale per poi proseguire con le operazioni di voto.

"Ad oggi il Circolo è presieduto dall’Ing. Francesco Terreni, conosciuto e apprezzato professionista, che ha guidato con grande dedizione, onestà e correttezza le azioni politiche di Fratelli d’Italia negli ultimi 8 anni, passando da un partito al 3% all’attuale dato nazionale del 30%, confermando nelle recenti elezioni provinciali ed europee FdI come primo partito in città - fanno sapere dal Circolo -Il suo operato ha sempre avuto grande apprezzamento, non solo dalla coalizione di centro destra, per l’approccio moderato e rispettoso delle istituzioni. Capace di confronti onesti e costruttivi, caratteristica non comune, potrebbe confermarsi preziosa e capace figura che saprà rispecchiarsi nei principi fondamentali del partito con l’obiettivo di portare il centro destra a governare la Città di Legnano".

L'augurio per il nuovo presidente