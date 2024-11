Dodici ricorsi al Tar per il Pgt del comune di Legnano

Sono dodici i ricorsi presentati al TAR riguardo il Piano di Governo del Territorio del Comune di Legnano approvato in via definitiva e pubblicato dalla Regione Lombardia l’11 settembre sul BURL e per cui lunedì 11 novembre si sono chiusi i termini per i ricorsi.

Da sottolineare che i ricorsi i ricorsi al PGT impattano esclusivamente sulle aree dei ricorrenti, mentre tutto il resto delle previsioni contenute nel documento mantengono la loro validità.

Da un punto di vista della tipologia dei ricorsi quattro riguardano la mancata conferma degli ambiti di trasformazione (3 per l’ex AT1, ossia i terreni compresi fra via Novara, via Sardegna e via Romagna, e 1 per parte dell’ex AT9, ossia il terreno cui si accede da via Caboto e a ridosso dell’A8), due riguardano la richiesta di riconferma di previsioni urbanistiche che risalgono a convenzioni stipulate nel 2006 (decaduta nel 2020 e che insiste su via Montelungo) e nel 2008 (che riguarda i terreni occupati un tempo dall’azienda Andrea Pensotti fra le vie Firenze, San Bernardino, viale Sabotino e via Pisa), due concernono due proprietà immobiliari di tipo residenziale cui è stato attribuito una valenza ambientale, uno mette in discussione l’attribuzione di valore storico a un edificio nel comparto ex Mottana, uno riguarda la richiesta di riperimetrazione del piano attuativo di via delle Azalee, uno riguarda la viabilità interna all’AT5 e AT6 (aree del tutto o in parte di proprietà dell’attuale Franco Tosi Meccanica Spa) e l’ultimo, che riguarda l’AT4 di viale Liguria, e che si concentra sulla riduzione delle volumetrie e sulle destinazioni ammesse.

Il commento dell'assessore Fedeli

Commenta Lorena Fedeli, assessore alla Città futura: