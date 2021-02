Discarica Solter, Trezzani: “Il Pd si accorge tardi del problema”

Discarica Solter tra Busto Garolfo e Casorezzo, il consigliere regionale della Lega Curzio Trezzani lancia la sua critica contro il Pd.

Discarica Solter: il commento di Trezzani (Lega)

Sulla questione ha dichiarato il presidente della Commissione Cultura e consigliere regionale del Carroccio Curzio Trezzani:

“Mi fa piacere sapere che Carlo Borghetti abbia fatto qualche giorno fa un sopralluogo nel Parco del Roccolo, con il sindaco di Busto Garolfo Susanna Biondi, per visitare il sito dove potrebbe nascere la discarica al quale il suo partito, il Pd, in Città Metropolitana di Milano ha concesso tutte le autorizzazioni necessarie. Comodo svegliarsi a poche settimane dalla sentenza del Tar che dovrà decidere se il progetto andrà avanti o se sarà, come ci auguriamo, fermato definitivamente. La contrarietà della Lega a una discarica fra Busto e Casorezzo nel parco del Roccolo è sempre stata chiara, il tempismo di Borghetti invece ci lascia molto perplessi e sembra più una questione di opportunità”.

“Speriamo che il Pd, in futuro, si accorga prima dei problemi”

E infine ha concluso: “Speriamo che in futuro il Partito Democratico e i suoi rappresentanti, compresi Borghetti e Beppe Sala, si accorgano prima dei problemi del territorio e non solo alla fine per poterci mettere una pezza o fare un bel post su social”.