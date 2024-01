Discarica nel Roccolo, via libera dal Consiglio di Stato

Nuovo via libera da parte del Consiglio di Stato alla realizzazione della discarica di rifiuti speciali non pericolosi nelle ex Cave di Casorezzo, all'interno del Plis del Roccolo.

Discarica nel Roccolo, nuova doccia fredda per i Comuni

Palazzo Spada ha infatti rigettato gli appelli dei Comuni e del Parco locale di interesse sovracomunale contro il progetto della società Solter, confermando le precedenti decisioni del Tar. La realizzazione dell'impianto può Per i Comuni del territorio si tratta dell'ennesima doccia fredda, ma i sindaci Susanna Biondi (Busto Garolfo), Pierluca Oldani (Casorezzo) e Matteo Modica (Canegrate) non si danno per vinti e si dicono pronti a proseguire una battaglia che si trascina da anni.

I sindaci: "La nostra battaglia per il territorio non si ferma"

Così i tre primi cittadini commentano il via libera del Consiglio di Stato:

"Prendiamo atto del parere negativo del Consiglio di Stato, che ha respinto i nostri appelli (come peraltro quelli di Solter e Città metropolitana Milano) contro il disastroso progetto della discarica nel Parco del Roccolo. In attesa del giudizio su un ricorso ancora pendente, ci riserviamo il tempo necessario per approfondire le sentenze e valutare gli aspetti legali. Di certo confermiamo la nostra volontà di percorrere tutte le strade che ci consentano di contrastare un progetto dannoso per l’ambiente e per il territorio, portato avanti senza nemmeno rispettare le sospensive imposte negli ultimi mesi e in spregio alla voce dei cittadini e delle associazioni che sostengono la nostra battaglia per il Parco del Roccolo".