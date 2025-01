Disagi Movibus, Cozzi: "Il Comune stia al fianco degli utenti"

Disagi Movibus, Massimo Cozzi (Con Nerviano-Gin-Lega) di Nerviano si appella al Comune.

Movibus, la richiesta della lista di minoranza

"Chiediamo all’Amministrazione comunale se e come intende intervenire per tutelare gli interessi dei propri cittadini che, ogni giorno, prendono questa linea di autobus in direzione Milano". Questa la richiesta della lista Con Nerviano-Gin-Lega, gruppo di minoranza di Nerviano, sul fronte dei disagi riguardanti le linee di trasporto bus di Movibus.

Una richiesta che nasce dalle segnalazioni arrivate da parte di chi ogni giorno utilizza i pullman:

"A partire dal 13 gennaio sono state apportate modifiche agli orari di alcune linee della Movibus - ricorda il capogruppo Massimo Cozzi - Novità introdotta e annunciata in questo modo: “Questa revisione si rende necessaria a causa della persistente carenza di personale nel mercato del lavoro, in particolare per quanto riguarda le figure professionali adibite alla guida degli autobus. Siamo consapevoli dei disagi che tali modifiche potrebbero arrecare agli utenti delle linee interessate. Tuttavia, abbiamo ritenuto indispensabile intervenire in modo strutturale, modificando gli orari e adottando nuove riduzioni, al fine di garantire l’affidabilità delle corse programmate ed effettuate. 'Questa decisione è stata presa per affrontare e risolvere, per quanto sarà possibile, i numerosi salti di corse registrati nei mesi di novembre e dicembre2024'.

Le altre motivazioni