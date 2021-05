Dino Labozzetta è il nuovo candidato sindaco a Cassinetta

Dino Labozzetta è il nuovo candidato sindaco della Lista Civica Cassinetta nel Cuore a Cassinetta di Lugagnano.

Dino Labozzetta è il nuovo candidato sindaco della Lista Civica Cassinetta nel Cuore a Cassinetta di Lugagnano.

“Siamo un lista civica, crediamo nella trasparenza degli intenti e nella condivisione al fine di raggiungere il bene comune. Il nostro simbolo rappresenta due mani che si uniscono a formare un cuore pulsante di vita e di idee dirette ad un’amministrazione attiva e ponderata. Le due mani che si uniscono simboleggiano il nostro ponte, punto di contatto e unione fra tutti. Un abbraccio virtuale e una stretta sincera volta a portare miglioramento per la terra che abitiamo e per lasciare qualcosa in più di quello che abbiamo oggi. La natura del Nostro Borgo deve essere preservata e vissuta appieno, la Nostra Terra è un bene prioritario. Un cuore blu, come l’acqua del naviglio che scorre maestosa e inesorabilmente affascinante”.

Chi è Dino Labozzetta?

Dino Labozzetta è un imprenditore nell’ambito della ristorazione e da numerosi anni risiede a Cassinetta Di Lugagnano con la sua famiglia.

Il suo grande interesse per la cucina e la cura dei particolari lo porta a coronare un sogno: essere al timone di un elegante ristorante nel cuore del Parco del Ticino.

Dino è da sempre amante delle tradizioni: coniuga sapientemente i suoi progetti facendo sempre sentire ben accolto chi entra nel suo locale potendo respirare appieno tradizioni e buon gusto.

Abituato a lavorare in team è in grado di valorizzare sia i singoli sia il gruppo nella sua interezza.

E’ un grande appassionato di auto d’epoca e della mitica Vespa Piaggio, adora tutto ciò che riguarda il restauro e appena può si immerge nella sua collezione di oggetti vintage che lo riportano indietro nel tempo e accendono vividi ricordi.

Nel tempo libero si prende cura dei suoi Bonsai che coltiva con meticolosa passione e attenzione, spesso la memoria riporta alla professione del padre che si occupava della tutela dei boschi e dal quale ha tratto preziosi insegnamenti e il profondo rispetto per la natura.

Ama le lunghe passeggiate sempre accompagnato dai suoi cari e dal suo fedele pastore tedesco Raika.

E’ anche un appassionato viaggiatore, ritiene che ogni viaggio sia infatti un percorso di crescita e arricchimento che gli permette di conoscere nuovi luoghi e vivere nuove esperienze.

In questa nuova avventura vuole mettersi a disposizione di tutti e portare, con decisione, una ventata di idee per dare una rinnovata spinta al nostro piccolo Borgo.