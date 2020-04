Dimissioni e scioperi in casa di riposo? Finiguerra chiede chiarezza

Emergenza Covid in casa di riposo ad Abbiategrasso: Finiguerra chiede chiarezza riguardo alle voci di scioperi e dimissioni in corso

Abbiategrasso: dimissioni e scioperi in casa di riposo?

C’è forte preoccupazione sui contagi Covid alla casa si riposo di strada Cassinetta ad Abbiategrasso, soprattutto per il fatto che, come segnalato dalla Fondazione, Ats non ha fornito un numero di tamponi sufficiente per tutti gli ospiti della struttura. Settegiorni ha approfondito la vicenda sul numero in edicola da venerdì 17 aprile.

L’interrogazione di Cambiamo Abbiategrasso

Cambiamo Abbiategrasso, il gruppo consigliare guidato da Domenico Finiguerra, ha presentato un’interrogazione per fare chiarezza su alcune questioni. Tanti i rumors che girano infatti in questi giorni, tra le quali le dimissioni del direttore della fondazione, sulle quali Finiguerra chiede una eventuale conferma. Il gruppo chiede inoltre quale sia il numero di casi e decessi Covid-19 verificatisi nella casa di riposo (ospiti e personale dipendente) e all’Istituto Golgi di Abbiategrasso.

