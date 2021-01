Diciassette anni dopo, Marco Re torna in pista

A 29 anni di distanza dalla prima volta in cui ha indossato la fascia tricolore e a 17 dall’ultima, Marco Re ha deciso di tornare in pista e di ricandidarsi a sindaco alle elezioni amministrative 2021 a Sedriano.

Marco Re: il curriculum

La notizia era nell’aria già da qualche mese, ma adesso è ufficiale. Classe 1966, sposato e padre di tre figli, laureato in Giurisprudenza, funzionario del Comune di Arluno, Re è stato il primo cittadino di Sedriano ininterrottamente dal 1992 al 2004. Poi, fino al 2009 è stato assessore ai Lavori pubblici nella Giunta guidata da Enrico Rigo. Nel suo curriculum politico anche un mandato in Consiglio provinciale durante la presidenza del compianto Filippo Penati.

Esponente del Pd, sarà a capo di una lista civica

“Io credo che dopo questi anni questo paese abbia bisogno soprattutto di buongoverno. Il paese è in grande difficoltà. Bisogna partire dai servizi essenziali che in questi anni sono stati aboliti o per i quali il livello qualitativo si è notevolmente abbassato. Le condizioni economiche del Comune sono molto difficili e anche la macchina comunale deve essere riorganizzata. In momenti di difficoltà come questo, più che ai partiti, penso a persone perbene, competenti e volonterose, pronte a mettersi a disposizione del paese. Credo che anche i sedrianesi abbiano capito che affidarsi per il proprio paese al simbolo di partito che in quel momento tira di più non è sempre un affare. Poi penso che un buon amministratore deve essere in grado di leggere i bisogni della propria comunità non in maniera ideologica”.

La squadra è in fase di definizione

“Con Valentina Ceccarelli ci siamo sentiti ma non siamo ancora arrivati a una conclusione. Con la lista di Gianni Curioni abbiamo concordato di incontrarci più avanti, quando le regole per la prevenzione del rischio Covid renderanno più facili i contatti”.

L’intervista completa a Marco Re sul numero di Settegiorni Magenta-Abbiategrasso in edicola fino a giovedì 4 febbraio.