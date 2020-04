“Detrazione per le rette delle paritarie”. Lo ha rilanciato Luca Del Gobbo, consigliere regionale di Noi con l’Italia e sindaco di Magenta.

“Per le famiglie, Regione Lombardia si è mossa subito. Adesso lo faccia concretamente anche lo Stato, che ha strumenti e possibilità economiche di gran lunga superiori. La proposta fatta al governo dall’onorevole Maurzio Lupi di riconoscere la detraibilità delle rette scolastiche per i nuclei con figli iscritti agli istituti paritari è ottima. Sarebbe un sostegno concreto, che porrebbe finalmente sullo stesso piano i fruitori delle scuole statali e paritarie, entrambe di natura pubblica. Purtroppo, l’iniziativa è stata respinta dalla componente grillina a Roma”.

“Riconoscete il peso sulle spalle delle famiglie”

“Non stiamo chiedendo di fare un regalo a nessuno, ma di riconoscere che sulle spalle di certe famiglie ricade un peso ingente Famiglie che hanno pagato le tasse, costrette a farlo una seconda volta con la retta scolastica, ora una terza per le baby sitter, i sussidi tecnologici per le lezioni a distanza, senza contare il rischio per la perdita di lavoro”.

“Pari dignità”