Destra e sinistra insieme contro Zancanaro?

Una superlista civica trasversale, da destra a sinistra, per un «tutti contro Zancanaro»? La voce in vista delle elezioni di settembre a Vittuone ha iniziato a circolare con insistenza da alcuni giorni.

Tutti contro Zancanaro?

L’opposizione sarebbe pronta a dialogare per andare a costituire un fronte comune per impedire lo Zancanaro-bis, dato che il primo cittadino uscente è seriamente intenzionato a ricandidarsi nonostante la fine anticipata del suo mandato. Dunque Viviamo Vittuone (area Pd), Insieme per Vittuone (area centrodestra) e Condividi Vittuone (ex 5 Stelle) alleati? Non proprio fantascienza, a quanto pare, anche se la trattativa non è ancora stata avviata.

Forza Italia non nega

Claudio Zenaboni, coordinatore di Forza Italia e componente di Insieme per Vittuone, non nega: «Per ora è ancora tutto fermo, ma è nostra intenzione dialogare con tutti – afferma – Noi abbiamo le nostre idee su come rilanciare il paese e siamo aperti a tutti coloro che le condivideranno. Non chiudiamo porte a priori».

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE