Luca Del Gobbo è il nuovo sindaco di Magenta grazie alla vittoria sul rappresentante del Centrosinistra Enzo Salvaggio

Del Gobbo eletto sindaco

A Magenta quindi la città resta fedele al Centrodestra: Luca Del Gobbo (centrodestra) si è aggiudicato il ballottaggio su Enzo Salvaggio grazie al 53% delle preferenze contro il 47% del suo avversario

"È stata una campagna elettorale difficile - ha commentato il neo sindaco - Ringrazio tutti i magentini, i candidati, la mia famiglia. Salvaggio è stato un avversario veramente tosto. Ora ci prendiamo questa serata per festeggiare, ma da domattina saremo già al lavoro per questa città che amiamo, per farla rinascere perché se lo merita. Ringrazio infine tutti i partiti che hanno composto la coalizione, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e la lista Del Gobbo sindaco di tutti"