Dehors senza permessi, le opposizioni: "Perché il sindaco non ha fatto nulla anche se ne era a conoscenza?"

Le opposizioni di Abbiategrasso hanno chiesto al sindaco Cesare Nai spiegazioni riguardo la presenza di un dehors in via 2 Giugno con concessioni mai rinnovate: una situazione di cui era al corrente il primo cittadino come confermato dalle intercettazioni dell'inchiesta Hydra.

Dehors senza permessi, le opposizioni chiede spiegazioni al sindaco

Partito Democratico, Lista La Città, Ricominciamo Insieme e Giovani per Abbiategrasso sono i partiti di opposizione che dopo un accesso agli atti in Comune hanno scoperto che il dehors di 72 metri quadri di un locale di via 2 Giugno ha le concessioni scadute da fine 2020. Una situazione di cui il sindaco Nai era al corrente, in quanto dalle intercettazioni dell'inchiesta Hydra risulta aver parlato di questa situazione con il proprietario del locale.