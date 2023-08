De Vito lascia Forza Italia: "Non mi rappresenta più"

Alessandro De Vito, consigliere comunale a Villa Cortese e consigliere di Città metropolitana, esce da Forza Italia.

Alessandro De Vito annuncia il proprio addio a Forza Italia

L'annuncio nel primo pomeriggio di oggi, martedì 1 agosto 2023:

"Si chiude oggi, dopo anni di militanza, un capitolo della mia vita personale e politica: lascio Forza Italia e i ruoli di partito, a partire da quello di responsabile provinciale dell’Altomilanese per i comuni di Arconate, Buscate, Busto Garolfo, Casorezzo, Dairago, Inveruno, Magnago, Villa Cortese".

"Il partito fondato da Berlusconi non mi rappresenta più"

De Vito prosegue spiegando di non sentirsi più rappresentato dal partito fondato da Silvio Berlusconi:

"La decisione, sofferta ma ormai inevitabile, è frutto di un’attenta riflessione, dal momento che sono venuti meno i presupposti per continuare. Saluto senza rancore la casa comune, costruita dal Presidente Berlusconi, per il quale resterà sempre grande affetto. Da troppo tempo, però, è diventata preda di scelte dannose e incomprensibili agli occhi di militanti, elettori e amministratori. Lascio sicuro di aver sempre onorato al meglio delle mie possibilità i ruoli istituzionali che ho ricoperto e che ricopro con passione, sacrificio, impegno e dedizione, nel mio Comune così come nella Città metropolitana di Milano, risultato prima d’ogni altra cosa della fiducia concessami dai cittadini, che sono onorato di rappresentare".

"Impegno, valori e determinazione restano immutati"

Il suo impegno e i suoi valori restano tuttavia immutati:

"In queste settimane con amici, elettori e amministratori stiamo lavorando per continuare a dare il nostro contributo, con l’impegno e l’energia che da sempre ci contraddistinguono, per portare avanti i progetti e le idee, che restano immutate, insieme alla determinazione che mi ha spinto sin da ragazzo a impegnarmi in prima linea per la cosa pubblica".

"La nostra storia andrà ancora avanti, insieme"

Infine, un "grazie" a chi lo ha sostenuto fino a oggi:

"Oggi, col cuore, ringrazio chi mi ha supportato in tutti questi anni; sarà ancora con questa famiglia, con questo gruppo, umano, ancor prima che politico, con cui la nostra storia andrà ancora avanti, insieme".

Nel Consiglio metropolitano, De Vito farà parte d'ora in poi del Gruppo misto.