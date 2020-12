De Rosa (M5S): “Abbiamo avviato l’iter per finanziare il collegamento ciclopedonale fra il centro di Albairate e la stazione” 

Il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Massimo De Rosa, ha parlato in seguito all’accoglimento da parte di Regione Lombardia dell’invito a stanziare un milione e seicento mila euro, per la realizzazione del collegamento viabilistico, riservato al traffico ciclo-pedonale, fra il centro di Albairate e la stazione di Ravello.

“Abbiamo avviato l’iter per finanziare il collegamento ciclopedonale fra il centro di Albairate e la stazione. L’ordine del giorno alla legge di Bilancio del Movimento Cinque Stelle invita Regione Lombardia a sostenere finanziariamente la realizzazione del progetto, già sostenuto e promosso dal sindaco di Albairate Flavio Crivellin. Insieme ai rappresentanti del Movimento Cinque Stelle sul territorio avremmo preferito che la giunta si impegnasse formalmente nello stanziamento delle risorse richieste. Tuttavia l’invito ci permette di avviare un percorso che porterà al finanziamento e porre l’attenzione su di un progetto, la cui realizzazione è fondamentale al fine di incentivare l’utilizzo della mobilità sostenibile e del trasposto pubblico locale, in alternativa all’auto privata. Riteniamo debba essere compito di questa amministrazione regionale, quello di sostenere, anche economicamente, i progetti dei Comuni che vanno nella direzione di promuove lo sviluppo di una rete ciclabile connessa alle stazioni ferroviarie. Si tratta di iniziative per effetto delle quali sarà possibile ottenere un reale contributo, al miglioramento della qualità dell’aria e di conseguenza alla vivibilità delle città stesse” .