De Corato: "Il tentativo di stupro scongiurato è un esempio di sinergie tra Forze dell'ordine e Locale"

L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha ringraziato il Comandante e gli agenti della Polizia locale di Rho per aver fermato un tentativo di stupro ai danni di una quindicenne.

"Quanto avvenuto ha messo in luce l'importanza della sinergia tra Polizia di Stato e Polizia locale, che anche in questo caso è stata decisiva. Abbiamo in itinere accordi con le Prefetture e con i sindaci delle tratte ferroviarie più sensibili al problema sicurezza. La sinergia tra Forze dell'ordine e Polizie locali può essere uno strumento vincente per dare ancora più sicurezza ai viaggiatori. Mi complimento con gli agenti per il tempestivo intervento su un treno locale, all'altezza di Rho, che hanno scongiurato una violenza sessuale nei confronti di una ragazzina alla quale va la mia vicinanza. Un grazie anche al Comandante, alla Polfer e al personale ferroviario. Nonostante il tentativo di fuga del ventisettenne, già noto alla giustizia per precedenti reati contro il patrimonio e stupefacenti, la Polizia locale è riuscita ad arrestare un pericoloso criminale. Mi auguro che sconti la pena in carcere".