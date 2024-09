Danneggiato manifesto di Norma Cossetto: i commenti di Fratelli d'Italia

La bacheca nella quale era presente un manifesto dedicato alle celebrazioni dell'esule Norma Cossetto è stata danneggiata con una sassata a Santo Stefano Ticino: un fatto che ha causato l'indignazione da parte di due esponenti di Fratelli d'Italia, Christian Garavaglia e Umberto Maerna.

“E’ molto grave quanto accaduto nel Comune di Santo Stefano Ticino, dove l’associazione Fuchur ha denunciato che la bacheca comunale dove era stata esposta la locandina dell’evento in memoria di Norma Cossetto, in calendario sabato 5 ottobre, è stata vandalizzata. Qualcuno ha deliberatamente lanciato una pietra proprio nel punto dove era presente il manifesto, danneggiandolo pesantemente. La storia di Norma Cossetto, vittima della barbarie dei partigiani comunisti di Tito, è una delle più emblematiche e atroci che descrivono i drammi e le sofferenze dei nostri connazionali del confine orientale. Sono passati 80 anni dall'uccisione di questa giovane ragazza italiana ed è nostro compito tenere alto il ricordo di chi ha pagato con la vita il suo essere italiana e l'amore per la sua terra. A chi ha commesso questo gesto barbaro diciamo semplicemente che il loro odio e la loro vigliaccheria non prevarranno mai. Continueremo a ricordare, e a raccontare, la storia di Norma Cossetto, della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata. Ora e sempre”. Lo dichiara Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale della Lombardia.