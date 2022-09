Danneggiati manifesti elettorali: scatta l'esposto

Nella notte tra il 10 e l’11 settembre sono stati staccati diversi manifesti per la propaganda elettorale del Movimento 5 Stelle a Canegrate e Parabiago. Presentato un esposto.

C'è rabbia e sdegno da parte di Riccardo Olgiati e del Movimento cinque stelle dopo che sono stati strappati dei manifesti elettorali esposti negli ultimi giorni. Un gesto che ha portato i militanti a presentare un esposto contro ignoti.

"Un gesto vile e che riteniamo profondamente antidemocratico perchè atto a tentare di nascondere la presenza di un movimento politico in una competizione elettorale che invece dovrebbe rappresentare il momento di massima democrazia di un paese come l’Italia. A seguito di quanto accaduto abbiamo presentato un esposto ai Carabinieri di Parabiago per tutelare il Movimento 5 Stelle e la democrazia e abbiamo segnalato l’accaduto anche ai rispettivi sindaci dei 2 comuni invitandoli a vigilare con maggiore attenzione sul rispetto delle regole in un momento così importante per il Paese".