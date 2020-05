Daniela Bossi rinuncia ufficialmente al gettone di presenza

“La decisione di rinunciare ai gettoni di presenza per l’anno in corso è stata presa in considerazione alla situazione determinata dalla pandemia Covid 19, con le conseguenti difficoltà in cui versano commercianti e cittadini del Paese. Sono sicura di dare un contributo concreto e soprattutto di essere di esempio per altri consiglieri eletti oltre che per la Sindaca e Giunta. Ho chiesto la Creazione di un apposito fondo di emergenza COVID 19, in considerazione del fatto che molte famiglie e imprese sono costrette a rinunciare a tutto o in parte alle loro entrate economiche per la chiusura forzata delle proprie attività disposte da governo e Regione Lombardia. Sono consapevole che ciò rappresenta una piccola goccia, un piccolo gesto di solidarietà, verso chi oggi è in difficoltà, auspicando che anche Sindaca, assessori e tutti gli altri consiglieri comunali aderiscano a questa iniziativa autotassandosi a favore dei più bisognosi dando l’esempio che le istituzioni tutte e i cittadini devono fare la propria parte e lavorare insieme per fronteggiare l’emergenza e la ripresa”.