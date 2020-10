Dal Comune un contributo agli asili nido privati

Lo stan approvato dall’Amministrazione comunale di Rho guidata da Pietro Romano per i servizi rivolti ai piccolissimi, dagli 0 ai 3 anni, ammonta a 26mila euro

“I mesi di chiusura per il lockdown e la ripresa, con restrizioni e adeguamenti necessari per contenere la diffusione del Covid-19, hanno messo in seria difficoltà gli asili nido – afferma l’assessora ai Servizi Scolastici, Valentina Giro – Consapevoli del ruolo educativo svolto da queste strutture e dell’importanza che rivestono per le famiglie, abbiamo voluto sostenerle in modo concreto, destinando, per la prima volta, un contributo economico ai nidi privati. Stiamo attraversando un momento di grande incertezza dovuto alla crescita dei contagi, per questo abbiamo voluto dare un segnale ai servizi rivolti alla prima infanzia”.