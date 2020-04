Dal 6 aprile via ai buoni spesa, ecco a chi spetta VIDEO

Dal 6 aprile via alle domande per i buoni spesa: sarà possibile presentare le domande online. Solo da lunedì saranno accolte le richieste.

Dal 6 aprile via ai buoni spesa, ecco a chi spetta

L’iniziativa è rivolta ai residenti di Magenta che si trovano in difficoltà economiche a causa delle misure attuate per far fronte all’epidemia di Covid-19. I criteri sono disponibili sul sito comunale.

Le risorse

127mila euro i soldi erogati dal Governo: 100 euro a persona – in buoni da 25 euro – per ogni nucleo da spendere in beni di prima necessità. Proposta rivolta primariamente a chi ha subito riduzioni di reddito per via dell’emergenza e non beneficiano di altri sussidi. Richieste e autocertificazioni andranno presentate online. 50 euro per ogni bimbo da 0 a 3 anni, di cento a nucleo se c’è un disabile. Controllate le asce di reddito, prima di partecipare. Aperto il bando per i negozi che vogliono convenzionarsi.

