Dall'1 luglio Sercop gestirà la casa di riposo Gallazzi Vismara di Arese

Dall'1 luglio 2024 Sercop si occuperà della gestione della casa di riposo Gallazzi Vismara di Arese dopo la rinuncia dell'istanza sospensiva da parte di chi aveva fatto il ricorso straordinario.

Dal 1° luglio Sercop gestirà la casa di riposo Gallazzi Vismara di Arese

Con riferimento al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (di seguito trasferito per la decisione al TAR Lombardia), presentato da alcuni consiglieri di minoranza contro la deliberazione del Consiglio comunale di Arese n. 101 del 19.12.2023 che approvava il conferimento della gestione della Casa di Riposo “Gallazzi Vismara” all’Azienda speciale consortile SERCOP, il Tribunale amministrativo era chiamato a pronunciarsi preliminarmente sull’istanza cautelare che accompagnava il ricorso, diretta a ottenere la sospensione dell’efficacia dell’atto deliberativo in attesa della decisione sul merito.

La rinuncia all'istanza sospensiva

Nell’udienza cautelare tenutasi il 12 giugno 2024, a fronte delle difese svolte dal Legale incaricato dal Comune di Arese, i ricorrenti hanno rinunciato all’istanza sospensiva.

In attesa della discussione per il merito della vertenza, sarà pertanto possibile procedere a tutti gli effetti, a decorrere dal 1° luglio 2024, con il subentro di SERCOP nella gestione della Casa di Riposo, come previsto dal contratto di servizio approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 101/2023 impugnata.