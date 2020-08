Dairago, l’ex segretario Pd guida la lista alternativa a Rolfi

Dairago, l’ex segretario Pd Pino Verrini ha creato una nuova lista di centrosinistra.

Dairago: la decisione dell’ex segretario Pd

A circa un anno dalle elezioni, a Dairago, nasce una nuova lista di centrosinistra. In prima linea nella predisposizione dello schieramento, l’ex segretario del Pd locale, Pino Verrini, che ha raccontato i valori su cui si baserà il nuovo gruppo. La decisione di mobilitarsi per l’organizzazione di una nuova lista che si presenterà alle prossime comunali non è una notizia positiva per l’attuale Amministrazione, guidata da Paola Rolfi. I rapporti tra l’Amministrazione e gli esponenti del gruppo dem, infatti, si sono inevitabilmente incrinati dopo il commissariamento del circolo locale del Partito democratico, avvenuto, secondo quanto affermato da Verrini, “senza essere sentiti”.

“Una lista alternativa a Rolfi”

“Una parte della sinistra sta lavorando a presentare una lista alternativa alla lista di Rolfi, con cui abbiamo rotto – ha spiegato Verrini – Vogliamo proporci con una proposta alternativa di programma, che si basi sulla partecipazione, sul coinvolgimento dei cittadini, sulla tutela dell’ambiente per salvare i nostri boschi degradati e sulle politiche per i giovani e i cittadini più anziani”.

